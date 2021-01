Gabon: l’opposant Bertrand Zibi Abeghe de nouveau devant la cour d’appel de Libreville

Bertrand Zibi Abeghe attend son procès en appel depuis 18 mois. L’article 300 du nouveau Code pénal dispose pourtant qu’en cas d’appel, si le prévenu n’est pas jugé dans les deux mois qui suivent, il bénéficie d’une mise en liberté provisoire.



Chose curieuse, explique son avocat Me Fadi Imbong, la cour d’appel s’était déclarée incompétente sur son cas : « Nous avons estimé qu’elle ne pouvait pas se déclarer incompétente parce que, lorsqu’on se déclare incompétent, on doit indiquer la juridiction compétente en la matière. Avec le collectif des avocats, nous avons demandé à la cour d’appel d’examiner cette affaire au fond. C’est ce qui doit être fait ce lundi 18 janvier 2021. »



L’avocat n’est pas convaincu que Bertrand Zibi sera libéré ce lundi : « Aucune décision ne sera rendue sur le siège. Les juges doivent prendre tout leur temps pour examiner les arguments des uns et des autres. Mais qu’à cela ne tienne, je suis convaincu et j’ai grand espoir que monsieur Bertrand Zibi sera relaxé par la cour d’appel. »



Bertrand Zibi est en prison depuis cinq ans. Il est poursuivi pour détention illégale d'arme à feu et instigation de coups et blessures volontaires. Selon ses partisans, c’est un prisonnier politique, ce que réfute le pouvoir.