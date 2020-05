Gabon: les restaurateurs en difficulté

Au Gabon, le confinement de Libreville et ses environs produit des effets néfastes chez plusieurs PME. Beaucoup risquent de ne plus rouvrir lorsque le pays sera totalement déconfiné. Les bars et les restaurants, toujours fermés depuis plus de deux mois, ont leurs comptes au rouge. À leurs côtés, les transporteurs qui assurent la liaison entre la capitale et le reste du pays. Reportage.