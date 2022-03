Gabon: un masque Fang rarissime mis aux enchères en France

Cette pièce d’exception a été découverte dans un grenier où elle dormait depuis un siècle par les descendants du gouverneur colonial français René-Victor Edward Maurice Fournier. Ce dernier, en poste tour à tour à Dakar puis au Moyen-Congo, l’aurait collecté vers 1917 lors d’une tournée au Gabon.



Avec son large front bombé, ses yeux en amande, son long nez et sa barbe en fibres de raphia, ce masque de 55 cm de hauteur, fabriqué en bois de fromager, représente une figure humaine. Il daterait du XIXᵉ siècle. Cette pièce appartenait, selon Jean-Christophe Giuseppi, le commissaire-priseur chargé de la vente, « à la société secrète du Ngil, des "justiciers" qui parcouraient les villages pour débusquer les fauteurs de troubles, parmi lesquels figuraient des individus soupçonnés de sorcellerie ».



La vente de cette œuvre devrait susciter un vif intérêt, notamment chez les collectionneurs internationaux. Et pour cause : à en croire le commissaire-priseur, il n'existe qu'une dizaine de masques de ce type dans le monde.