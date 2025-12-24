Les États-Unis mènent des vols de surveillance au-dessus du Nigeria

Selon une enquête de Reuters, un aéronef militaire américain a effectué régulièrement des vols au-dessus du Nigeria ces dernières semaines. Des officiels américains ont confirmé à l'agence de presse qu'il s'agit de vols de surveillance et de collecte d'informations, dont l'objectif n'a pas été clarifié officiellement. Ces opérations s’inscrivent dans un contexte de coopération sécuritaire renforcée, après des déclarations de Donald Trump menaçant le Nigeria d’une intervention militaire pour protéger les chrétiens.



Les données de suivi des vols dans la région révèle qu'un avion américain Gulfstream V décolle quasi quotidiennement d'Accra, pour survoler le Nigeria, avant de revenir se poser au Ghana. Ce manège est observé depuis le 24 novembre, d'après l'enquête de Reuters, soit quelques jours après une réunion de haut niveau entre des officiels américains et nigérians.



Le ministre de l'Information du Nigeria avait évoqué le 22 décembre une coopération renforcée entre son pays et les États-Unis en matière de sécurité, alors que Donald Trump avait menacé le Nigeria d'une intervention militaire pour protéger les chrétiens du pays des attaques terroristes.



Un élu américain envoyé récemment en mission sur le terrain, au Nigeria, a confirmé la mise sur pied d'une force opérationnelle conjointe pour travailler sur les questions de sécurité. Les informations réunies par l'agence de presse montrent bien que les États-Unis sont en train de renforcer leurs capacités dans la région, après avoir fermé leur dernière base militaire, à Agadez au Niger, en août 2024.

En octobre, Donald Trump avait accusé les autorités nigérianes de fermer les yeux sur les violences ciblées dont les chrétiens du pays seraient victimes, selon lui.



Les vols de surveillance repérés ces dernières semaines auraient pour but de récolter des informations sur les mouvements des hommes de Boko Haram et du groupe État Islamique en Afrique de l'Ouest. Il s'agirait aussi de localiser le ressortissant américain, pilote pour une mission humanitaire, enlevé à Niamey à la fin du mois d'octobre.