Algérie: vote attendu au Parlement sur le projet de criminalisation de la colonisation

En Algérie, les députés doivent voter ce mercedi 24 décembre un projet de loi qui pourraient accentuer des tensions déjà vives avec l'État français. En effet, ce texte vise à criminaliser la colonisation française, periode qui s'est étendue de 1830 à 1962. Cette volonté politique n'est pas nouvelle en Algérie, c'est la troisième fois qu'un tel projet est présenté. Pour les députés à l'origine du document, ce projet de loi est un « acte de souveraineté et de fidélité à l’histoire nationale ».

