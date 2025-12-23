Le gouvernement libyen confirme la mort du chef d'état-major des armées dans un accident d'avion près d'Ankara

Le gouvernement libyen basé à Tripoli a confirmé mardi soir la mort du chef d'état-major des armées, Mohammed al-Haddad, et de quatre de ses collaborateurs dans un accident d'avion près d'Ankara.
Dans un communiqué, le gouvernement, dirigé par le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibeh, a qualifié ce décès de « perte tragique pour la nation, les forces armées et tout le peuple ».
« Nous avons perdu des hommes qui ont servi leur pays avec sincérité et dévouement et qui étaient un exemple de discipline, de responsabilité et d'engagement national », a-t-il ajouté.
Le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, avait auparavant indiqué que l'épave du Falcon 50, qui transportait Haddad et se dirigeait vers Tripoli, avait été retrouvée au sud de Haymana, près d'Ankara.
