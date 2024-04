Galerie nationale d’Art : la directrice et la gestionnaire accusées de détournement de deniers publics

Dans rapport d’enquête 2020 relatif à la plainte contre la Directrice et la gestionnaire de la Galerie nationale d’Art, l’OFNAC informe avoir reçu une lettre anonyme en juillet 2019 dénonçant des faits de détournement de deniers publics à l’encontre des dames Madjiguène Niang Moreau et Absa Beye Coulibaly, respectivement Directrice et gestionnaire de la Galerie nationale d’Art.



Le dénonciateur indique que la Directrice mise en cause a reçu du Trésor public des fonds d’un montant de 100 millions de FCFA destinés à la rénovation de la salle d’exposition et à un projet d’exposition d’art à l’étranger. Si la réalité des travaux ne fait de doute, il fait cependant remarquer qu’il y aurait eu surfacturation puisqu’aucun changement notable n’a été constaté après les travaux. Il en déduit un détournement des fonds par la Directrice avec la complicité de son gestionnaire. A preuve, selon lui, chacune d’elle a acquis un véhicule personnel.



Lors des investigations, la directrice et la gestionnaire ont été entendues. Après avoir expliqué le fonctionnement et les activités de la Galerie nationale d’Art, la Directrice a reconnu avoir reçu de l’Etat une subvention annuelle d’environ 51 millions de FCFA, versée en deux tranches. Elle a également expliqué l’état de délabrement de la salle d’exposition et les démarches entreprises pour obtenir l’octroi de la subvention.



A sa suite, la gestionnaire rapporte que le budget est de 51 782 000 FCFA et qu’il couvre les charges salariales des contractuels, en plus des activités courantes que sont les expositions organisées chaque quinzaine. Elle ajoute qu’exceptionnellement en juillet 2018, un fonds de 100 millions de FCFA a été alloué pour la rénovation de la salle d’exposition et pour la participation à une exposition d’art à l’étranger. Elle révèle qu’en 2019, la Galerie a encore reçu une subvention de 62 millions destinée à l’organisation d’un salon national des artistes plasticiens.



Aucun élément de surfacturation décelé



Interrogée sur l’achat de véhicule, la Directrice nie une quelconque acquisition de voiture personnelle à partir des deniers publics.



Elle soutient qu’en mars 2019, sur fonds personnel, elle a acquis une berline Ford SE à 4 800 000 FCFA auprès d’un vendeur qu’elle a payé en deux tranches. La gestionnaire quant à elle, explique que grâce à un prêt bancaire et à une tontine, elle a pu s’acheter, en août 2019, une berline de marque Ford Focus, à 5 500 000 FCFA.



Invitées à justifier l’utilisation des 100 millions, la Directrice et la gestionnaire ont déposé l’ensemble des pièces relatives au dossier de marché concernant les travaux de rénovation et les documents de voyage à Cuba. Elles ont en outre produit les rapports d’activités, les rapports d’exécution budgétaire et les documents comptables de 2018 et 2019.



A l’issue de l’enquête, il est établi que l’allocation des 100 millions de FCFA par le Trésor public au profit de la Galerie nationale d’Art est bien effective. Cependant, l’enquête n’a pas permis, à ce stade, de constater une utilisation de la subvention à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été allouée.



Par ailleurs, l’OFNAC indique qu’aucun document renvoyant à l’achat de véhicules personnels à partir de ce fonds n’est décelé ni aucun élément laissant penser à de la surfacturation.