Galy Sarr élu président du conseil d’administration de l’Association des retraités du Trésor du Sénégal

L’Association des retraités du Trésor du Sénégal (ARTS) a tenu, samedi, à Dakar, son assemblée générale constitutive, au terme de laquelle Galy Sarr a été porté à la tête du conseil d’administration.



L’élection de M. Sarr a eu lieu en présence de représentants du ministre de la fonction publique et de la réforme du service public et ceux du ministre des Finances et du Budget et d’autres membres de l’association qui compte quelque 31 personnes dans son conseil d’administration.



Venu représenter le ministre des Finances et du Budget Mor Diouf, a assuré aux retraités du trésor public sénégalais l’accompagnement technique et financier de la tutelle.



Le représentant du ministre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public, Aboune Diatta a aussi abondé dans le même sens, notant que “le gouvernement du Sénégal continuera d’accompagner les agents de l’Etat tout au long de leur carrière professionnelle et durant la retraite”, peut-on lire sur APS.



“Au-delà de cette association, je pense que nous sommes des frères et sœurs quand nous étions au trésor, donc à travers cette structure essayons de perpétuer ces liens”, a dit Galy Sarr, remerciant ses pairs “qui ont eu l’amabilité de le porter à la tête de l’ARTS”.



Il a aussi appelé ses collègues à travailler dans la “”collégialité”.