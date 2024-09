Gamou 2024 à Tivaouane : 350 points d’eau et 40 citernes pour assurer une distribution optimale

En préparation du Gamou, prévu le 15 septembre, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé hier mercredi la mise en place de 350 points d’eau et le déploiement d’une quarantaine (40) de citernes pour garantir une distribution correcte de l’eau aux milliers de pèlerins attendus à Tivaouane.



Ce dispositif vise à répondre aux besoins des participants à cette célébration religieuse organisée sous l’égide du khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour.



D’après l'APS qui donne l’information, lors de sa visite pour évaluer les travaux réalisés par les services de son ministère, Cheikh Tidiane Dièye a assuré que « le nécessaire est en train d’être fait pour que ceux qui viendront au Gamou de Tivaouane y séjournent dans d’excellentes conditions. » Il a salué la détermination des agents de son département, mobilisés pour garantir un approvisionnement adéquat en eau lors de l’évènement.



Le ministre a profité de l’occasion pour rendre visite à Serigne Babacar Sy Abdou et à Serigne Moustapha Sy Al Amine. Cheikh Tidiane Dièye a également visité la mosquée Seydi-Hadji-Malick-Sy de Tivaouane, ainsi que le forage récemment construit en son sein par la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES).



« Ce nouvel ouvrage hydraulique sera réceptionné par le président de la République à l’occasion du Gamou », indique le journal. Le Gamou est un grand pèlerinage annuel pour la commémoration de la naissance du prophète Mouhamed (PSL).