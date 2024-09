Gamou de Tivaouane : le ministre de l'Intérieur s’engage pour le bon déroulement du Mawlid 2024

En prélude de la célébration du grand Gamou de Tivaouane, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Général Jean-Baptiste Tine a présidé, le lundi 02 septembre, la traditionnelle réunion de préparation du Mawlid à Tivaouane. Le ministre rassure et s’engage au bon déroulement de ce grand événement qui célèbre la naissance du prophète Mouhamed (PSL). Il a donné des directives aux représentants de l’Etat qui sont impliqués dans l’organisation de ce Mawlid.



Selon les informations rapportées par L’Observateur, la réunion s’est tenue sous la présence d’une forte délégation de la cellule Zawiya Tidjane de Tivaouane, composé entre autres de Serigne Mansour Sy Djamil, Serigne Habib Sy Mansour, Serigne Abdou Hamid Sy Al Amine.



Cependant, les représentants de Tivaouane, ont formulé au ministre de l'Intérieur la liste des besoins pour la réussite de l’événement. Les demandes sont principalement axées sur la sécurité la santé et l’assainissement.



Dans ce même sillage, le Général Tine s’est engagé a respecté les différents points énumérés et par la suite a instruit les différents représentants de l'Etat de veiller aux respects des engagements pris pour que le Mawlid se déroule dans les meilleures conditions. Par ailleurs, lors de cette réunion nationale, le ministre a notamment instruit au gouverneur de Thiès d’assurer le suivi des arrêtés.



« Au Directeur général de l'administration territoriale, je vous demande d'assurer le suivi au quotidien de la mise en œuvre des décisions arrêtées au niveau central et territorial, de m'en rendre compte régulièrement en mettant l'accent sur les difficultés éventuelles, et cela, jusqu'à la fin du Gamou », a déclaré Général Jean-Baptiste Tine.