Gamou de Tivaoune : Jean Baptiste Tine invite les services de l’État à respecter les engagements pris

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a exhorté ce lundi tous les services de l’État impliqués dans l’organisation du Gamou de Tivaouane à respecter les engagements pris pour assurer le bon déroulement de cet événement religieux. Le Gamou, célébrant l’anniversaire de la naissance du prophète Mouhamet (PSL), est prévu pour la nuit du 15 au 16 septembre.



À l’issue de la réunion nationale dédiée aux préparatifs du Gamou, le ministre a insisté sur l’importance de la collaboration des différentes structures de l’État. « Je demande aux représentants des différentes structures de l’État qui sont impliquées dans l’organisation du Gamou de Tivaouane de veiller au respect des engagements pris », a-t-il déclaré.



Les demandes formulées par le comité d’organisation, dirigé par Serigne Mansour Sy Djiamil, ont mis en avant les besoins en matière de sécurité, de santé, et d’assainissement. Jean Baptiste Tine a assuré que les services concernés « mettront tout en œuvre pour que le Gamou se déroule dans les meilleures conditions possibles. » Selon l'APS qui donne l’information, il a également chargé le gouverneur de la région de Thiès de suivre rigoureusement la mise en œuvre des décisions prises lors de cette réunion.



Le directeur général de l’administration territoriale a reçu l’ordre de suivre quotidiennement la mise en œuvre des décisions au niveau central et territorial et de lui faire un compte rendu régulier, en mettant un accent particulier sur les éventuelles difficultés.