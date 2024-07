Gaza : 30 morts dans une frappe israélienne sur une école

Le ministère de la Santé dans la bande de Gaza a annoncé samedi qu'une frappe israélienne sur une école dans le centre du territoire palestinien avait fait 30 morts et plus de 100 blessés.



L'armée israélienne a indiqué de son côté avoir mené une opération dans l'école.



"L'école Khadija, qui abritait une unité médicale de fortune, dans la région de Deir al-Balah, a été ciblée il y a peu (par une frappe qui a) fait 30 martyrs et plus de 100 blessés", a déclaré le ministère dans un communiqué.



Selon la Défense civile de Gaza, l'école abritait environ 4.000 déplacés qui s'y étaient réfugiés pour échapper aux opérations de l'armée israélienne.



L'hôpital de campagne situé à l'intérieur de l'école appartenait à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, à Deir al-Balah, selon le directeur de l'hôpital, Khalil al-Daqran.



La Défense civile de Gaza a annoncé samedi que l'opération israélienne en cours depuis lundi à Khan Younès avait fait environ 170 morts dans et autour de cette ville très peuplée du sud de la bande de Gaza.



"Depuis le début de l'opération militaire israélienne dans la région de Khan Younès, nous parlons d'environ 170 martyrs et de centaines de blessés", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, en référence à l'opération qui a débuté lundi.



Le ministère de la Santé pour la bande de Gaza a annoncé samedi un nouveau bilan de 39.258 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre il y a près de dix mois avec Israël.



Au moins 83 personnes ont été tuées ces dernières 48 heures, indique le ministère dans un communiqué, ajoutant que 90.589 personnes ont été blessées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre.





Avec AFP