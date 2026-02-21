Gaza: le Maroc va envoyer des soldats constituer la force internationale de stabilisation voulue par Trump

Durant le Conseil de la paix, organisé à Washington par le président américain, Donald Trump a évoqué, jeudi, le fonctionnement de l'ISF, la nouvelle force internationale de stabilisation à Gaza, dans le but de garantir la sécurité sur le territoire durant la phase post-conflit. Parmi les pays qui rejoignent officiellement cette force, on retrouve le Maroc. Le Royaume chérifien enverra des troupes sur place et apportera une aide financière.

RFI

