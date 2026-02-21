Drame de Kahone : APROFES réclame justice après le meurtre d’une fillette de cinq ans

C'est avec une profonde « consternation et une immense douleur » que l’Association pour la Promotion de la Femme Sénégalaise (APROFES) a appris le « drame atroce » » survenu à Kanda Fodé Bayo, dans la commune de Kahone où une fillette âgée de 5 ans a été sauvagement arrachée » à l'affectation des siens dans la nuit du mardi au mercredi.



Dans un communiqué, Ndeye Ndieub Diagne, membre l’APROFES, a exprimé sa profonde indignation face à ce qu’elle qualifie d’« acte d’une barbarie inqualifiable », qui choque la conscience collective et nous interpelle tous et toutes ». Selon elle, aucune société ne peut rester silencieuse face à une « telle violence, encore moins lorsqu'elle vise un enfant, symbole d'innocence et d'avenir ».



Au nom de l’APROFES, organisation engagée dans la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), et en sa qualité de coordinatrice du Centre d’écoute et d’orientation pour la lutte contre les VBG à Kaolack, elle condamne avec fermeté cet « acte ignoble » et présente ses condoléances à la famille de la victime ainsi qu’à la communauté de Kahone.



Selon elle, ce drame rappelle, une fois de plus, l'urgence de renforcer la prévention et la protection des enfants et la lutte contre toutes les formes de violences. « Il nous oblige à intensifier la sensibilisation communautaire, à briser le silence autour des violences intra familiales et à promouvoir des mécanismes d'alerte précoce et d'accompagnement des victimes », souligne Ndeye Ndieub Diagne.



L’APROFES appelle les autorités judiciaires et sécuritaires à faire « toute la lumière sur cette affaire et à appliquer la loi avec toute la rigueur requise », afin que « justice soit rendue à cette innocente victime et que de tels actes ne restent jamais impunis ».



L’organisation réaffirme sa disponibilité pour « accompagner les victimes, renforcer l'écoute et à travailler avec les leaders communautaires, les autorités administratives et religieuses pour prévenir de nouveaux drames ».



