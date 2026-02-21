RDC: la commissaire de l'UE à l'aide humanitaire conclut à Goma sa tournée dans la région des Grands Lacs

La commissaire européenne chargée de l’Égalité, de la Préparation et de la Gestion des crises, Hadja Lahbib, a achevé sa tournée dans la région des Grands Lacs, vendredi 20 février. Après s'être successivement entretenue avec les présidents Félix Tshisekedi en RDC, Évariste Ndayishimiye au Burundi et Paul Kagame au Rwanda, celle-ci a conclu son déplacement à Goma, la grande ville de l’est de la RDC. Il s'agissait de la première visite d'une délégation européenne dans la capitale du Nord-Kivu depuis la prise de la cité par l'AFC/M23, en janvier 2025.



Après avoir participé, dans la matinée, à un briefing sur la situation de l’accès humanitaire dans la région puis visité l’hôpital de Ndosho, un établissement soutenu par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), celle-ci s'est entretenue avec les responsables du mouvement politico-militaire, dont son coordonnateur, Corneille Nangaa. Leurs échanges ont notamment porté sur le respect du droit international humanitaire, l’accès sans entrave des travailleurs humanitaires aux zones affectées par les combats et la réouverture de l’aéroport de Goma.



À l’issue, Hadja Lahbib a indiqué que des engagements avaient été pris, notamment sur la question de l’accès humanitaire. « J'ai obtenu des engagements concrets de toutes les parties que j'ai rencontrées. J'espère qu'ils seront mis en œuvre et que cette mission portera ses fruits », a-t-elle notamment déclaré lors de sa prise de parole.



« Tracasseries »

Avec les dirigeants de l'AFC/M23, celle-ci a notamment évoqué la pression administrative exercée sur les ONG et les agences des Nations unies, contraintes selon elle de consacrer une part importante de leur temps à résoudre des difficultés - qu'elle a qualifiées de « tracasseries » - au détriment des urgences humanitaires.



Parmi les avancées qu'elle a mis en avant figure également l’annonce de la libération par l'AFC/M23 de 41 jeunes mineurs présents dans les rangs des Wazalendo, d'une centaine de femmes associées aux FARDC et aux Wazalendo arrêtées à Rumangabo, près de Goma, et de 230 militaires de l'armée congolaise actuellement soignés au camp militaire Katindo. « C'est le signe d'une volonté d'aller de l'avant, vers un dialogue, vers une paix, vers un cessez le feu », a réagi à ce propos la commissaire européenne.



Si on veut qu'il y ait un dialogue qui porte ses fruits, il faut que toutes les parties y participent.



Enfin, la question de la réouverture de l’aéroport de Goma a, elle aussi, été abordée. Après avoir déclaré que « souvent, [ceux qui prêchent pour qu'une telle mesure soit prise] frappent à la mauvaise porte. Ils vont à l’Élysée, à Kinshasa et même à Kigali », Corneille Nangaa a indiqué avoir accepté le principe de discussions en ce sens, moyennant la prise en compte des contraintes existantes. L'AFC/M23 administre aujourd’hui un territoire de plus de 60 000 km2 et peuplé d’environ 20 millions d’habitants, a-t-il rappelé.