PSG : le groupe pour la réception de Metz, sans Ousmane Dembélé

Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reçoit le FC Metz ce samedi à 21h05, dans une rencontre importante pour la course au titre en Ligue 1. Face à une formation messine qui n’arrive plus du tout à gagner depuis le 9 novembre dernier en Ligue 1, les Parisiens voudront retrouver le succès après la défaite à Rennes et éviter toute mauvaise surprise afin de rester proche du RC Lens, toujours leader du classement.

Footmercato

div id="taboola-below-article-thumbnails">