Général de Brigade Mor Seck: l'homme au parcours riche et au CV long comme un bras (Bio-portrait)

Premier à être nommé Général de Brigade des Sapeurs pompiers au Sénégal, le natif de Thénaba Khabane dans la région de Thiès, Mor Seck, l'homme au parcours riche et au CV long comme un bras, a été officiellement installé dans ses fonctions ce jeudi lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye.



Né le 15 mai 1962, le Général de Brigade Mor Seck est diplômé du baccalauréat Série B, avant de s'en aller au Maroc où il a obtenu le DEUG en droit en 1984, à l'Université de Rabat. Militairement, il a obtenu le diplôme d'État-major d'infanterie en 1994 à l'école d'application de l'infanterie de Thiès. A Dial Diop, il est diplômé d'aptitude au Garde d'Officier supérieur, puis d'Officier d'État-major de la filière dépollution et déminage, mais en 2007 à Ouidah, au Bénin.



Ce n'est pas pour rien qu'il a été nommé le 1er janvier 2019, Général de Brigade des pompiers. L'homme dont le parcours professionnel est riche, est également titulaire d'un Brevet national de prévention des risques d'incendie et de panique en 1985, à Paris. Difficile d'énumérer tout ses diplômes, il en a obtenu dans plusieurs pays notamment, au Mali, au Ghana et Danemark.



De 1989 à 1991, il a été Commandant de 21e compagnie d'incendie et de secours et 13e compagnie d'incendie de d'instruction. Et de 2005 à 2012, adjoint du Directeur de la protection civile du Sénégal, chef de la division des études de la formation et de la recherche. L'avant-dernier poste qu'il a occupé avant sa nomination est l'inspecteur interne de la Brigade nationale des Sapeurs pompiers de 2014 à 2018, et le dernier de mars au décembre 2018, Commandant en second BNSP.



Marié et père de famille, le général Seck a aussi effectué plusieurs missions au l'étranger, notamment au Koweït de 1998 à 2001 et en Guinée où il a participé à la mission UNDAC sur l'évaluation des capacités nationales en de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Tant de décorations: chevalier de l'ordre national du Lion, officier de l'ordre national du Lion, médaille d'honneur des Sapeurs pompiers du Sénégal et officier dans l'ordre international de la Protection civile.