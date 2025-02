Gérant de multi-services retrouvé mort à Saint-Louis : les aveux glaçant de l’étudiant présumé meurtrier

Le présumé meurtrier du gérant de multi-services, Cheikh Ahmed Tidiane Wade à Fass Ngom (Saint-Louis) a fait des révélations glaçantes face aux enquêteurs. Arrêté A. A. Samb, l’étudiant de 23 ans, a tout avoué. Interrogé, il a déclaré, entre deux sanglots, qu’ « il était possédé par de mauvais esprits lorsqu’il a commis son crime. »



Selon les premiers éléments de l’enquête, l’accusé avait soigneusement préparé son coup, renseigne Libération. Quelques heures avant de passer à l’acte, il s’était rendu dans le multi-services de la victime, qu’il connaissait bien, et lui avait demandé un dépôt de 400 000 FCFA. Confiant, Cheikh Ahmed Tidiane Wade n’a pas hésité à lui proposer de monter sur sa moto pour aller récupérer l’argent.



Mais en arrivant aux abords du village de Mbirane Gaye, A. A. Samb a brusquement arrêté le véhicule. Alors que son passager s’interrogeait, il l’a violemment frappé, avant de l’attaquer de dos avec un couteau et de lui trancher la gorge.



La disparition soudaine de Cheikh Ahmed Tidiane Wade a rapidement déclenché une enquête. Les gendarmes ont identifié un téléphone ayant borné sur la scène du crime, ce qui les a menés à A. A. Samb. Arrêté a Sakkal et placé en garde à vue, il a fini par tout reconnaître.



Suite à ces aveux, il a été inculpé pour « assassinat avec actes de barbarie et vol », avant d’être placé sous mandat de dépôt sur instruction du parquet de Saint-Louis.



Pour rappel,, le drame s’est produit le lundi 3 février. L’horrible découverte a été faite par un individu qui cherchait ses chèvres dans la zone. Ce dernier est alors tombé sur le corps sans vie de M. Wade, gisant dans une marre de sang.