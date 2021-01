Gestion Covid-19: le Sénégal recule à la 9éme place africaine et à la 36éme mondiale

Le Sénégal passe désormais loin derrière le Rwanda, 1er et seul pays africain dans le Top 10 mondial (6éme), avec 78,8 points /100. Un recul énorme pour le pays de la Teranga. Après une bonne gestion de la première vague, le pays s'est laissé aller.



Ce relâchement a conduit le pays dans une deuxième vague de propagation exponentielle. Depuis le mois de janvier, les chiffres des nouvelles contaminations, des hospitalisations et des décès ont plus que doublé. Pire, la présence de la « variante britannique » a été confirmée jeudi.



Suivant les informations publiées dans le journal "Les Echos", à en croire les analystes du Lowy Institute, « certains pays ont mieux géré la pandémie que d'autres, mais la plupart des pays ne se sont distingués les uns des autres qu'en fonction de leurs sous-performances ». En effet, les pays de moins de 10 millions d'habitants s'en sont sortis le mieux par rapport aux pays les plus peuplés.



Pour réaliser son classement, le groupe de réflexion a tenu compte de 6 critères dont 3 liés à la pandémie elle même (les cas confirmés de Copvid-19, les décès et les dispositifs de dépistage). Les autres sont choisis pour leur impact sur la gestion de la crise sanitaire : les systèmes politiques (autoritaire, démocratique ou hybride), la taille de la population et le niveau de développement économique. L'étude couvre 36 semaines qui ont suivi le 100e cas confirmé dans chaque pays, en se basant sur les données disponibles à la date du 9 janvier 2021.