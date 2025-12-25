Golf Sud : arrestation d’un suspect en possession de 26 pierres de crack

Le Commissariat d’arrondissement de Golf Sud a procédé, le 19 décembre 2025, à l’interpellation d’un individu pour détention et trafic de crack.



Selon des informations rapportées par la Police nationale, cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant l’existence d’un réseau de trafic de cocaïne aux abords d’une pharmacie située à Golf. Mobilisée immédiatement, la Brigade de recherches a réussi à appréhender un suspect en possession de vingt-six (26) pierres de crack.



Le mis en cause a été déféré au parquet et l’enquête se poursuit afin de démanteler l'ensemble du réseau.