Golf Sud : arrestation d’un suspect en possession de 26 pierres de crack

Le Commissariat d’arrondissement de Golf Sud a procédé, le 19 décembre 2025, à l’interpellation d’un individu pour détention et trafic de crack.
Selon des informations rapportées par la Police nationale, cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant l’existence d’un réseau de trafic de cocaïne aux abords d’une pharmacie située à Golf. Mobilisée immédiatement, la Brigade de recherches a réussi à appréhender un suspect en possession de vingt-six (26) pierres de crack.
Le mis en cause a été déféré au parquet et l’enquête se poursuit afin de démanteler l'ensemble du réseau.
