Goudomp : un jeune âgé de 20 ans mortellement poignardé lors d’une altercation

La ville de Goudomp est plongée dans l’émotion après la mort tragique d’Alseyni Gassama, un jeune homme de 20 ans, mortellement poignardé aux environs de 18 heures, ce mardi 20 octobre, au terrain de l’École 2, a appris le correspondant local de Pressafrik.



Selon une source, les faits seraient survenus à la suite d’une première altercation entre le jeune homme et son présumé meurtrier lors d’un match d’entraînement organisé sur le terrain. Après cet accrochage, le mis en cause aurait quitté les lieux avant de revenir muni d’une arme blanche, avec laquelle il aurait porté un coup à son camarade.



Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour tenter de sauver la victime. Malgré leurs efforts, Alseyni Gassama a finalement succombé à ses blessures.



Élève en classe de terminale et membre de l’ASC Sonatel de Goudomp, le jeune homme laisse derrière lui une famille endeuillée et des proches sous le choc.



Après le constat du drame, le corps sans vie a été déposé à la morgue du centre de santé de Goudomp. Au moment où nous écrivons ces lignes, la famille attend toujours la restitution de la dépouille de leur fils pour procéder à son inhumation.



Les circonstances exactes de ce drame restent à établir par les autorités compétentes.