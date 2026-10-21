Cambriolage à l’ambassade d’Espagne à Dakar : le suspect arrêté

El Hadji M. M. Mbaye, un homme domicilié à Pikine, a été déféré au parquet de Dakar, le 20 octobre 2026. Selon Libération, il est accusé de faits présumés de cambriolage à l’ambassade d’Espagne, située sur l’avenue Nelson Mandela, à Dakar-Plateau.



Les faits remontent à la nuit du 17 au 18 octobre 2026. À la suite du cambriolage, le commissariat du Plateau a ouvert une enquête afin d’identifier et d’interpeller l’auteur présumé.



L’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance installées dans les locaux de l’ambassade a permis d’identifier formellement le suspect. Il a été interpellé le 19 octobre, vers 17 heures, par les éléments de la Brigade de recherches, lors d’une patrouille dans le secteur.



Entendu par les enquêteurs, le mis en cause aurait reconnu l’intégralité des faits qui lui sont reprochés.



De son côté, P. J. Ortigosa, lieutenant à l’ambassade d’Espagne à Dakar, aurait expliqué que le suspect aurait escaladé la porte du garage avant de pénétrer au rez-de-chaussée du bâtiment par une porte donnant sur l’arrière-cour.



Selon ses déclarations, le mis en cause aurait dérobé 45 000 F CFA sur la table de son bureau, ainsi que 50 000 F CFA dans un tiroir du bureau du commissaire E. N. Dorado.