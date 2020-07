Grace présidentielle Tabaski 2020: le dernier élément de la bande à Ino et Alex libéré après 24 ans de prison

Condamné aux travaux forcés à perpétuité en octobre 2008, Pape Ndiaye, le benjamin de la bande de Ino et Alex, a recouvert la liberté après 24 ans de prison. Il fait partie des 674 personnes graciées mercredi, par le chef de l’Etat, Macky Sall, à l’occasion de la fête de Tabaski.



Âgé aujourd’hui de 42 ans, Pape va passer la fête avec sa famille à Rufisque. Il était le seul membre de la bande à rester encore en prison.



Pape, qui venait de souffler à peine ses 18 ans, a été jugé et condamné à 2 ans de prison ferme et envoyé à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss pour vol commis à la Seras de la ville de Rufisque. Le bonhomme a eu la malchance de partager la cellule avec des caïds de la trempe du défunt Alioune Abatalib Samb alias Ino, Boy Nar et Babaly Traoré, jugés et condamnés pour viol collectif, agressions, association de malfaiteurs, braquage en série…,.



La fameuse chambre 10 de la prison de Rebeuss où la vie de ce garçon a basculé lorsqu’il décida sans contrainte de participer à l’évasion planifiée et dirigée par Ino. Une évasion réussie avec brio.



Pape sera arrêté en Gambie où il s’était réfugié après son évasion. Identifié, il sera remis aux gendarmes sénégalais. Ramené sous bonne escorte à Dakar, il sera à nouveau emprisonné à Rebeuss. En 2008, au cours d’un procès qui s’est étalé sur deux semaines, Pape sera condamné aux travaux forcés à perpétuité.