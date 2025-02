Gradur, Damso, Ninho, Youssoupha et d'autres rappeurs s'unissent pour soutenir la RDC

« Free Congo », bien plus qu’une musique, un vrai cri du cœur. Six artistes, ténors du rap francophone, y dénoncent un génocide en cours « dans le pays de [leurs] parents ». Le rappeur Gradur a réuni Youssoupha, Damso, Ninho, Josman et Kalash Criminel, tous d’origine congolaise. Ils posent, chacun leur tour, des paroles percutantes sur la souffrance du peuple congolais. Les paroles, chantées en français, sont sous-titrées en anglais, comme pour s’assurer de porter le message encore plus loin. Et en dessous du clip, un message aux fans : « s’informer c’est agir » qui s'accompagne de suggestions de documentaires à voir sur le sujet.



Avec Free Congo, Gradur et ses compagnons nous rappellent que la musique et la notoriété peuvent servir à soutenir une cause. Celle d’un Congo, libre et prospère.