Grand Yoff : le maire Madiop Diop ne compte pas reculer devant les marchands

Madiop Diop, maire de Grand Yoff, n'y est pas allé par le dos de la cuillère. Le maire de cette commune, théâtre d'affrontements depuis hier entre marchands et forces de l'ordre, ne compte pas reculer d'un iota dans ces opérations de désengorgement. Abordant ce sujet tout à l'heure sur les ondes de la RFM, le premier magistrat de cette commune de confier, "c'est des opérations qu'on a démarrées depuis 2014. Nous sommes dans la continuité".



Ces opérations, à en croire l'édile de la commune de Grand Yoff ne sont pas entrepris in extenso," on a donné des sommations depuis début avril. Je ne vais pas recaser personne, parce que je n'ai donné aucune autorisation aux ambulants. D'ailleurs, je n'ai même pas de lieu pour les recaser et il n'y aura pas de politique d'accompagnement également."



Sur ce, monsieur Diop a clairement défini sa position par rapport à cette situation. Elle risque tout de même de dégénérer, car de part et d'autre, l'on dénote une farouche détermination.