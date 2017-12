Grand prix du chef de l’Etat pour l’enseignant : le gagnant est…

Institué par décret présidentiel n° 2017-601 par le président de la République, le Grand prix du chef de l’Etat pour l’enseignant connaîtra son récipiendaire ce jeudi. Trois (3) enseignants ont été sélectionnés par le jury national. Il s’agit des professeurs de Lettres Serigne Khalifa Ababacar Wade, du lycée de Mbao, Assane Ndiaye du lycée de Mbacké et de l’instituteur Abdoulaye Mbow en service au centre Talibou Dabo.



« Ce Grand prix (qui) entre dans le cadre de la politique de revalorisation de la fonction enseignante et la matérialisation de la reconnaissance de la Nation envers ces soldats du savoir », est destiné à récompenser un enseignant « craie en main », c’est-à-dire qui exerce encore dans les classes, totalisant au moins dix ans d’expérience et dont les qualités humaines et professionnelles, le dévouement au travail et l’exemplarité dans l’exercice de son métier et dans son comportement au sein de l’école et de la communauté méritent d’être loués et portés à la connaissance de tous.



La cérémonie présidée par le Chef de l’Etat, le lauréat aura une récompense 10 millions de F CFA, une médaille et un diplôme. Il pourra participer au concours du Prix mondial pour l’enseignant. Une récompense dotée de 600 millions de F CFA.



Les occupants de la deuxième et la troisième place, auront chacun un prix d’encouragement doté de 4 millions de F CFA et une attestation.



La lauréate du Prix mondial pour l’enseignant édition 2016, la Palestinienne Hanan Al Houroub, est l’invitée d’honneur de la cérémonie.