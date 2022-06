Grand rassemblement du vendredi: le Préfet de Dakar trouve une parade, YAW reprogramme

La coalition Yewwi Askan Wi tient à sa manifestation pour dénoncer la gestion du processus des listes pour les Législatives. Alors que le préfet de Dakar a interdit la manifestation prévue vendredi à la Place de l’Obélisque, prétextant avoir reçu en premier une demande de rassemblement d'une autre organisation pour le même jour, Déthié Fall et ses camarades ont reprogrammé le rassemblement pour le mercredi 08 juin.



« Nous avons reçu ce mercredi 01 juin 2022 la réponse du préfet de Dakar suite à la note d’information que la coalition lui avait adressée le lundi 30 mai 2022. Selon ses mots, une demande avait été introduite antérieurement par la Fédération démocratique des écologistes du Sénégal pour la tenue d’une foire le même jour et au même endroit. La coalition Yewwi Askan wi en prend acte et se réserve le droit de procéder dans les prochaines heures à la vérification de cette information », a fait savoir Yewwi Askan Wi dans un communiqué.



Qui infirme qu'autre correspondance sera adressée au Préfet de Dakar, dès demain, pour un grand rassemblement populaire le mercredi 08 juin 2022 à la place de l’obélisque de 15h à 19h.



« La coalition Yewwi Askan wi prend à témoin l’opinion nationale et Internationale de ces petites manœuvres de Macky Sall qui ne peut en aucun cas nous empêcher de tenir cette manifestation. Aux militants et sympathisants qui se mobilisent présentement dans tout le pays nous leur demandons de rester en alerte pour les prochaines étapes qui leur seront très prochainement communiquées », a alerté YAW.



Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi disent vouloir rassembler plus de 200 mille personnes dans la capitale pour « forcer le régime en place de respecter les règles du processus électorale en vue des Législatives ». Ce après avoir reçu notification de l'irrecevabilité de leur liste de la Direction générale des élections.