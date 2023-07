Grève des « bus TATA » : le syndicat menace de prolonger le mot d’ordre de grève (Vidéo)

La grève de 72 heures décrétée par les transporteurs de « bus TATA » suit son cours. En cette deuxième journée, PressAfrik a fait un tour au garage de la ligne 64 et 24, sis à Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise. Le mouvement des transporteurs et receveurs trouvé sur place menace de « prolonger la grève si l’Etat ne prend pas en compte leurs requêtes ». Rappelons que les grévistes dénoncent les mauvaises conditions de travail, l’absence de contrat et le manque de considération du gouvernement à leur égard.

Ibrahima Ndoye ( Aminata Bane )

