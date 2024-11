Grève des concessionnaires du nettoiement: "c'est plus de 14 400 tonnes de déchets non collectés sur tout le pays en 5 jours" (responsable)

La grève de la Société nationale de gestion des déchets (Sonaged), entamée depuis cinq jours, paralyse la collecte des ordures sur tout le territoire national. Ce mouvement est motivé par une dette de 18 milliards de francs CFA que l’État du Sénégal doit aux concessionnaires pour la période allant de janvier à octobre 2024.



Les conséquences de cette grève se font durement ressentir. À Dakar et dans les régions, les déchets s'accumulent, créant une situation insoutenable. Selon Ndongo Fall, président du collectif des concessionnaires du nettoiement du Sénégal, la situation est critique.



« Aujourd'hui, Dakar commence à pourrir de déchets, et ça va continuer. Pour rattraper deux jours de grève, il faudrait une semaine de collecte des ordures, à plus forte raison 4 ou 5 jours de grève. Donc, c'est des tonnes de déchets qui trainent partout aujourd'hui. Chaque jour, nous transportons 2400 tonnes de déchets sur l'étendue du territoire. Lundi 25 novembre, on sera à notre 6ème jour de grève. Si vous faites le calcul, 6 jours de grève, c'est plus de 14 400 tonnes de déchets non collectés sur tout le pays », a-t-il expliqué au micro de L'Observateur.