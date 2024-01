Grève des travailleurs de la justice : le Sytjust vilipende Galo Ba

C’est à travers un communiqué qu’ils l’ont fait savoir. Ces travailleurs de la justice revendiquent toujours la satisfaction totale de leurs revendications. Ils accusent le ministère de la fonction de négligence. D’après leurs dires, l’arrivée du ministre de la Fonction publique, Galo Ba est en train de causer au Sénégal une « dépréciation qualitative de la fonction publique ».



Selon le communiqué de ces syndicalistes, le ministre de la fonction publique, s’adonne à des recrutements en faveur des ressortissants de son département. « D’abord, les recrutements effectués par le ministère de la Fonction publique depuis lors, semblent incontestablement orientés en faveur des ressortissants du département d’où monsieur Gallo Ba est originaire au détriment des Sénégalais des autres contrées. Ainsi pour dire que le ministère de la Fonction publique et du Renouveau du service public lui sert principalement d’instrument de massification de sa base politique locale», ont dénoncé les membres du Sytjust.



Dans le communiqué renseignent toujours les travailleurs de la justice, « Monsieur Gallo Ba est par ailleurs l’initiateur du décret n°2023-678 du 23 mars 2023 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires des affaires juridiques qui permet aux juristes non-fonctionnaires de son entourage de devenir des fonctionnaires de très haut niveau sans au préalable passer par un concours ni subir une formation initiale à l’École nationale d’Administration (ENA), au Centre de formation judiciaire (CFJ), à l’École nationale de l’économie appliquée (ENEA) ou à une quelconque école de formation énumérée par le décret n°77-263 du 6 avril 1977 portant classement des écoles et établissements de formation et certains concours de recrutement». « Monsieur Gallo Ba a provoqué la crise du service public de la justice paralysé par les grèves hebdomadaires déclenchées depuis le 21 novembre 2023 par le Sytjust qui dénonce depuis lors la falsification des projets de décret adoptés par le Conseil des ministres le 25 juillet 2018. Il empêche ainsi par son bon vouloir la mise en œuvre de la réforme du statut particulier des fonctionnaires de la justice initiée il y a cinq ans », ont fustigé les syndicalistes.



La grève du Sytjust va durer 72 heures. Elle prend effet ce mardi 23 janvier et va continuer jusqu'au jeudi 25. Elle coincidera avec la rentrée des cours et tribunaux.