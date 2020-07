Grève des travailleurs de la justice: trois organisations de défense des droits humains invitent l’Etat et le SYTJUST à poursuivre les négociations

La Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH) et Amnesty International Sénégal se prononcent sur la longue grève des travailleurs de la justice qui affecte les usagers. Ces organisations de défense des droits de l’Homme préoccupées par la grève observée par les travailleurs de la justice, invitent l’Etat et le SYTJUST à poursuivre les négociations.



« Une grève qui dure dans le temps depuis des semaines a paralysé le secteur de la justice. Et le droit des justiciables d’accès à la justice est violé. C’est pourquoi nous avons sorti ce communiqué pour inviter les parties prenantes, à savoir l’Etat et le SYTJUST, de se mettre autour d’une table et de négocier pour trouver une solution à ces revendication qui sont des revendications légitimes », souligne Sadih Niasse, Secrétaire général de la Raddho.



Le défenseur des droits de l’Homme au micro d’i-Radio, soutient que les conséquences de cette grève sont énormes. « Les conséquences sont énormes. C’est même un cours d’arrêt sur le fonctionnement de la justice au Sénégal. Qui dit fonctionnement de la justice parle de l’accès du justiciable aux services de la justice notamment, ceux qui veulent déposer des papiers, ceux qui sont actuellement en détention préventive et qui attendent un procès, tout ceux-là sont impactés par cette grève du syndicat de la justice », dit-il.