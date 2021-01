Grippe aviaire: Après le Mali et la Gambie, la Mauritanie ferme ses frontières au Sénégal

Les autorités mauritaniennes viennent d’interdire l’importation de volaille et ses dérivés, en provenance du Sénégal. En effet, au niveau de Rosso Mauritanie, une ville frontalière avec le Sénégal, les Walis ont reçu, il y a trois jours, une circulaire relative à cette décision.



Une mesure, prise suite à l’apparition de la grippe aviaire dans un poulailler dans la région de Thiès et l’abattage de plus de cinquante mille sujets. Ces mesures, selon les autorités de la Mauritanie, visent à empêcher l’entrée du virus dans leur pays. Même si, à ce jour, aucun cas n’a été signalé dans ce pays. « Ces mesures drastiques ont été prises compte tenu de la proximité entre les deux pays frères », souligne une autorité de la Wilaya de Rosso dans les colonnes de Walfadjri.



La semaine dernière, le Mali et la Gambie ont pris une décision similaire en rapport avec le cas de la grippe aviaire découvert à Pout, il y a quelques jours.