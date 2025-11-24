Guédiawaye : un charretier de 23 ans surpris en pleins ébats avec une déficiente mentale de 40 ans

Les habitants du quartier de Sam Sam (banlieue dakaroise) ont été réveillé par des cris d’au violeur. Mame Thierno D., âgé de 23 ans, a été surpris en plein ébat sexuel sur Dior S., une déficiente mentale par le frère de cette dernière. Le jeune charretier a été livré à la police par les habitants de ce quartier et il est poursuivi pour « viol » sur une déficiente mentale.



Dior S. souffre depuis des années de troubles psychiques. Elle passe toujours la nuit à la belle étoile devant le domicile familiale en boudant les chambres. Redoutant au pire, sa famille essaie toujours de l’en dissuader mais en vain. Face à son entêtement, ses proches essaient toujours de le surveiller à distance, d’après les informations du journal Les Echos.



C’est ainsi qu’elle remarque que leur voisin Mame Thierno D vient souvent auprès de la déficiente mentale et tente de causer avec elle pendant la nuit. La famille de Dior S. a soupçonné le cocher de pratiques répréhensibles et l’a sommé de débarrasser le plancher. Il fait fi des menaces des proches de la dame et continue ses agissements. Profitant de la rue déserte tout en guettant les heures creuses, il se rend sur la pointe des pieds dans le gite de la femme pour entretenir des rapports sexuels avec elle à plusieurs reprises.



C’est le frère de la dame qui l’a découvert en plein ébat sexuel sur sa sœur en sortant de la maison, le mercredi dernier, vers 06h du matin. Pris de court, il a poussé un cri de stupeur et a interpellé le charretier. Ce dernier a relâché la déficiente mentale et a essayé de prendre la fuite. S’en est suivi une course poursuite entre les deux dans les rues du quartier Sam Sam. Rattrapé sachant qu’il n’a pas aucun issu, le cocher s’est livré à une farouche résistance en engageant une bagarre avec le frère de la dame. Des habitants qui sont tombés sur la scène de la rixe ont intervenu en se jetant sur le charretier et en le maitrisant avant de le ramener dans le gite de la femme. Là, ils ont découvert un paquet de préservatifs. En fouillant du regard les lieux, ils sont tombés sur un préservatif déjà utilisé. Ensuite, ils l’ont embarqué à bord d’un véhicule et l’ont conduit au commissariat de Diamaguène Sicap Mbao.



Face aux enquêteurs, le charretier a tenté de nier les faits et s’est livré à des explications de fil à blanc. Il a été présenté devant le parquet du tribunal de grande instance de Pikine, au terme de la durée légale. Il est poursuivi pour « viol » sur une déficiente mentale.