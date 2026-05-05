Guédiawaye : un réseau de trafic de Kush démantelé par la BRS, quatre suspects arrêtés

La Brigade régionale des Stupéfiants de Dakar a démantelé un point de vente de drogue de type «Kush» situé au garage de Guédiawaye (banlieue dakaroise), dans le secteur des HLM, en face du CEM Dr Samba Guèye. Quatre individus ont été arrêtés lors de l’opération.



D’après la police nationale, cette intervention fait suite à l'exploitation de renseignements faisant état d'un trafic à ciel ouvert causant de fortes nuisances aux populations riveraines. Après des missions de reconnaissance et de recoupement, les enquêteurs ont identifié les principaux tenanciers de ce point de vente.



L’enquête a été lancée alors que les suspects étaient en pleine activité de reconditionnement et de distribution. La perquisition a permis de saisir 128 képas de Kush et un paquet du même produit, une somme de 27 850 francs CFA, trois téléphones portables, une paire de ciseaux ainsi que du matériel de vente de café servant de couverture à l’activité illicite.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue, ainsi que blanchiment de capitaux.