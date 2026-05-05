Affaire du mineur transformé en prostitué : les dessous d'un vaste système de perversion

Abdoulaye Faye, alias « Mara milliardaire », a été déféré, ce lundi 04 mai, au parquet de Pikine-Guédiawaye (banlieue de Dakar). Il est la huitième personne interpellée par la Division des investigations criminelles (DIC) dans le cadre du démantèlement d’un vaste réseau de pédocriminalité et de prostitution impliquant un mineur de 16 ans, selon les informations du quotidien Libération.



Après une cavale en Gambie, Abdoulaye Faye fait face à une liste accablante de chefs d’inculpation. Il est poursuivi pour "association de malfaiteurs, pédophilie, actes contre nature, viols répétitifs sur mineur et transmission volontaire du VIH". S'y ajoutent des faits de "rébellion et de mise en danger de la vie d'un policier" car, lors de sa tentative d'arrestation initiale le 3 avril, il avait pris la fuite en fonçant délibérément sur un agent de la DIC.



Bien que le mis en cause nie connaître Adama Sène, le rabatteur présumé actuellement en fuite, l'enquête technique contredit fermement ses déclarations. Les réquisitions téléphoniques confirment les contacts étroits entre Faye,... et la victime, S. Ndao. De plus, le véhicule de luxe et le numéro de téléphone identifiés par le mineur correspondent en tout point à ceux du suspect.



Abdoulaye Faye a également ''tenté de tromper les enquêteurs avec un faux test VIH'' négatif dépourvu de cachet, alors que les analyses ordonnées par la DIC ont confirmé sa séropositivité.



L'enquête a révélé un système organisé où le jeune S. Ndao était livré à divers clients. Abdoulaye Faye est la huitième personne arrêtée sur une liste de quinze suspects dénoncés par la victime. Parmi les complices déjà sous les verrous, certains comme Omar Ndao ont reconnu l'intégralité des faits, avouant même l'organisation de partouzes entre hommes et citant plus de vingt noms supplémentaires.



Actuellement en retour de parquet, le sort de « Mara milliardaire » devrait être scellé dans les prochaines heures.