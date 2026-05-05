Vol présumé de 200 millions FCFA à deux commerçants maliens: 2 ans ferme confirmés contre 9 policiers et leur indicateur

La Cour d’appel de Dakar a confirmé la condamnation de neuf policiers et de leur indicateur dans l’affaire du vol présumé de 200 millions de FCFA au préjudice de deux commerçants maliens opérant entre Dubaï, Bamako et Dakar. Tous écopent de deux ans de prison ferme.



Les neuf policiers et leur indicateur avaient été reconnus coupables, le 28 mai 2025, de vol en réunion par le tribunal correctionnel de Pikine/Guédiawaye. En rendant son verdict le 21 avril dernier, la Cour d’appel a partiellement infirmé la décision rendue en première instance, tout en maintenant une peine de deux ans d’emprisonnement ferme. Ils sont également condamnés à verser solidairement la somme de 200 millions de FCFA aux deux victimes.



D’après le journal Les Echos, les condamnés ont décidé de se pourvoir en cassation devant la Cour suprême pour contester cette décision. Désormais, c’est la Cour suprême qui héritera de l’affaire. A l’origine de cette affaire, les deux commerçants auraient été suivis à la sortie 9 de l’autoroute à péage par D. Cissé, un indicateur très connu, avant d’être conduits la brigade de Zac Mbao sur l’instruction de A. D alias « Baye Fall », chef de brigade de ladite police.



Lors de la fouille de leur véhicule, deux sacs et une valise contenants de fortes sommes en liquide auraient été découvertes. Les policiers auraient alors exigé une partie des fonds, estimée à 650 millions de FCFA. Face à leur refus, les commerçants auraient été conduits au poste de police. C’est là que le problème est survenu car seuls 450 millions de FCFA ont été recensés, les 200 autres millions manquaient, donnant lieu à des accusations de vol.



L’enquête a été appuyée par des éléments matériels, notamment une vidéo prise par les caméras de surveillance d’une clinique à Zac Mbao aurait montré deux policiers qui déchargeaient des sacs d’argent du véhicule de l’indicateur. Interrogé sur ces faits, ce dernier soutenait qu’il s’agissait d’une « opération liée à un présumé trafic cocaïne », prétendant avoir informé sa hiérarchie. Ce que le lieutenant Abdou Aziz Ba a formellement démenti, expliquant qu’il a été mis au courant qu’après la saisie.



C’est par la suite que les 9 agents et l’indicateur ont été arrêtés. Des perquisitions ont également permis de saisir du matériel compromettant chez l’indicateur, renforçant les charges contre les mis en cause.

Malgré la confirmation des peines en appel, l’issue du dossier reste suspendue à la décision de la Cour suprême.

