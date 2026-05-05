Abass Fall (maire): «Je veux faire de Dakar une métropole moderne, durable, inclusive et compétitive»

Le maire de Dakar, Abass Fall, a annoncé qu’il veut faire de sa ville «une métropole moderne, durable, inclusive», à l’ouverture d’un atelier de 48 heures de l’Amicale du Personnel d’Encadrement de la Ville de Dakar (APEC).



«Je veux faire de Dakar une métropole moderne, durable, inclusive et compétitive», a dit Abass Fall, précisant que l’atteinte de cet objectif «doit reposer sur trois priorités». Dans des propos rapportés par le service de Communication de la municipalité, l’édile veut « changer le mode de financement par une modernisation de la fiscalité locale (et) le renforcement des autres ressources propres». Ensuite, le deuxième axe portera sur «une administration performante, transparente, digitalisée et proche des citoyens, fondée sur la participation, la responsabilité et l’efficacité». Enfin, le troisième pilier reposera sur «la transformation durable avec comme axes majeurs, l’environnement, l’éducation, l’aménagement, la santé, la culture et le cadre de vie».



Par ailleurs, le maire a appelé à saisir l’opportunité majeure des pôles territoriaux, «pour mutualiser les moyens, renforcer la coopération entre collectivités et porter des projets structurants».



L’atelier de l’APEC s’est ouvert autour du thème : « Financer, gouverner et transformer Dakar à l’ère des pôles territoriaux». Ces deux jours de réflexion visent à «mieux répondre aux enjeux de l’acte 4 de la décentralisation».