Guédiawaye : une domestique de 13 ans "violée" par le mari de sa patronne

Abdou Lahat S., un père de famille, est dans de beaux draps. Le marchand de profession est accusé d’avoir violé la domestique de son épouse âgée de 13 ans. Cette dernière du nom de Fatou S. déclare que les faits ont eu lieu à chaque fois que le mari de sa patronne se retrouvait seul avec elle.



"Les Echos" revient sur les faits. Tôt le matin, l’épouse du sieur Abdou Lahat S. quitte le domicile conjugal et se rend à son lieu de travail. Laissant ainsi son mari seul avec la jeune fille dans la concession. Un jour, à l’absence de son épouse Abdou Lahat S. a conduit la jeune fille dans la chambre conjugale et se met ensuite à le doigter. Après son forfait, il demande à la mineure de garder le silence.



Prise de panique, la jeune fille se garde de dénoncer le comportement lubrique du mari de sa patronne et continue de vaquer à ses occupations domestiques dans la maison. Abdou Lahat prend alors plaisir dans ses agissements et décide de pousser le bouchon plus loin. Il aurait abusé de la fillette.



Informés, les éléments de la brigade de recherche du commissariat central de Guédiawaye interpellent le présumé violeur et le conduisent dans leurs locaux pour les besoins de l’enquête.



Interrogé, Abdou Lahat a réfuté en bloc les accusations de la fille de ménage, mais peine à convaincre les policiers enquêteurs.



Il sera mis aux arrêts puis placé en garde à vue. Il a été présenté devant le parquet pour « viol commis sur une mineure de moins de 15 ans ».