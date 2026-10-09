Guédiawaye: une prétendue victime, enceinte, "désarme" le tribunal et fait relaxer son amant mécanicien

C'est un retournement digne d'un film que le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a vécu ce week-end. A. Diallo, jeune mécanicien de 22 ans, était poursuivi pour détournement et corruption de mineure de moins de 18 ans, viol et séquestration.



Selon L’Observateur, l'affaire éclate dans la nuit du 14 au 15 septembre 2026. Inquiet de l'absence prolongée de sa fille, W. Barry mène sa propre filature jusqu'à Diamaguène, devant la chambre du mécanicien. Il y découvre sa fille M. Barry en compagnie de A. Diallo, une violente altercation éclate, il accuse le jeune homme de séquestrer son enfant qu'il déclare âgée de 16 ans. Il faut l'intervention des voisins pour extirper la jeune fille.



Conduite au poste, la famille implose. Une réquisition médicale au Centre de santé Khadimou Rassoul de Mbao jette une bombe dans le dossier : l'adolescente est enceinte, sa grossesse est estimée à dix semaines. Pour les enquêteurs le dossier est limpide, A. Diallo est cueilli, placé en garde à vue pour viol, séquestration et détournement de mineure, puis déféré au parquet. Il risquait de sombrer derrière les barreaux.



Mais à la barre, la prétendue victime, portant une grossesse de dix semaines, a fait voler l'accusation en éclats. Loin de l'image de la fille traumatisée, elle s'avance le buste droit et martèle : « J'ai 18 ans, et je l'aime toujours ». Elle affirme se rendre spontanément chez le mécanicien de 22 ans par choix sentimental et avoue même lui avoir menti sur son âge en lui certifiant qu'elle était majeure.



Poussé par le président, le père W. Barry lâche le vrai mobile de sa fureur : il avait déjà arrangé et promis sa fille en mariage à un autre homme, une union forcée que sa fille refusait, alors que A. Diallo avait envoyé un ami demander officiellement sa main. Aucun document d'état-civil prouvant la minorité n'a pu être produit. L'avocat pilonne la procédure et le tribunal blanchit A. Diallo.



Grand prince, le père renonce aux dommages et intérêts et exige seulement que le jeune homme assume ses responsabilités envers sa fille et le futur bébé, engagement pris solennellement à la barre.