La bataille juridique autour de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) se conclut par une facture salée pour la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et la Confédération africaine de football (CAF). Dans le dispositif de sa décision rendue ce mardi 24 novembre 2026 à Lausanne (Suisse), la juridiction sportive a imputé l'ensemble des coûts de la procédure aux deux instances, exonérant ainsi totalement la Fédération sénégalaise de football (FSF) des frais de justice.



Conformément à l'usage devant la juridiction suisse, les arbitres Gérald Simon, Ulrich Haas et Luigi Fumagalli ont choisi de faire supporter les dépens aux parties ayant succombé dans l'arbitrage. Selon le point 6 de la sentence officielle, le tribunal «dit que les frais d'arbitrage, lesquels seront déterminés et notifiés aux Parties ultérieurement par le Greffe du TAS, seront supportés par la Fédération Royale Marocaine de Football à raison de deux tiers et par la CAF pour le tiers restant ».



Les frais d'arbitrage (qui englobent les frais administratifs du tribunal ainsi que les honoraires des trois juges) seront supportés à raison de deux tiers par la Fédération royale marocaine de football et pour le tiers restant par la Confédération africaine de football.



La FSF, requérante dans ce dossier depuis le 24 mars dernier, n'aura donc rien à débourser au titre du fonctionnement de la cour. Si le Maroc et la CAF doivent assumer seuls le coût de la procédure devant le tribunal, ils échappent en revanche au paiement d'une indemnité destinée à couvrir les frais de défense de la partie sénégalaise.



Dans le point 7 de sa décision, le TAS « dit qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de contribution aux frais d'avocat et autres frais encourus par chacune des Parties pour les besoins de la procédure ». Après plus de huit mois de bataille judiciaire, la FSF, la FRMF et la CAF devront donc chacune régler les honoraires de leurs propres conseils juridiques respectifs.