Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a officiellement rétabli, ce mardi 24 novembre 2026, le Sénégal comme vainqueur de la CAN 2025 face au Maroc, annulant la victoire sur tapis vert (3-0) attribuée aux Lions de l'Atlas par le jury d'appel de la Confédération africaine de football en mars 2016. Toutefois, dans la foulée de cette victoire judiciaire, Me Patrick Kabou, agissant pour le compte d’Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), annonce une nouvelle plainte contre des autorités sportives marocaines, sans les citer nommément.



A l’origine de cette nouvelle bataille judiciaire qui s’annonce, dans la matinée de ce mardi, nos confrères de RMC Sport ont annoncé que la Fédération royale marocaine de football aurait écrit au TAS pour dénoncer un «incident» selon lequel Abdoulaye Fall aurait eu un échange téléphonique dimanche dernier avec l’un des trois juges ayant statué sur le litige entre les deux pays. Sous la pression, la FSF avait démenti les accusations.



«En marge de cette belle victoire judiciaire, des propos diffamatoires ont été tenus et relayés par certains sur un irréel échange téléphonique entre notre client, le Président de la Fédération Sénégalaise de Football, Abdoulaye Fall et un juge, arbitre au Tribunal Arbitral de Sport. Mon cabinet vient de recevoir mandat pour "aider" ces derniers à apporter les preuves de leurs affirmations devant les juridictions compétentes», a écrit Me Patrick Kabou.