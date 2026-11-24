Le forum Women in Energy 2026, organisé les 23 et 24 novembre au Sénégal par bp, en partenariat avec Woodside Energy, PETROSEN et Kosmos Energy, a placé le leadership féminin et l'accès des femmes aux métiers de l'énergie au centre des discussions. Cette deuxième édition ambitionnait de renforcer leur présence dans les fonctions techniques, les postes de direction et les instances de décision d'une industrie encore marquée par leur sous-représentation.



Selon Fatimata Sow, responsable de la communication et des affaires externes de BP Sénégal, cette rencontre visait à poursuivre le dialogue sur la place des femmes dans le secteur du pétrole, du gaz et de l'énergie. « Le forum que nous tenons aujourd'hui est une deuxième édition pour vraiment renforcer la conversation autour du leadership féminin dans le secteur du pétrole et du gaz et surtout de l'énergie dans son ensemble », a-t-elle expliqué.



Les activités avaient démarré par une session de mentorat réunissant des institutions académiques et des jeunes filles. L'objectif était de leur faire découvrir les métiers du secteur, les parcours de formation et les possibilités de carrière. Les participantes avaient également pu échanger avec des femmes expérimentées pour mieux comprendre les étapes permettant d'intégrer cette industrie. « À travers les expériences des mentors qui étaient dans la salle, il fallait leur montrer que tout est possible, que pour y arriver il faut croire en soi et pousser en avant ses idées, ses rêves et ne jamais douter », a souligné Fatimata Sow.



Les discussions devaient ensuite s'articuler autour de quatre panels consacrés au leadership féminin, à l'entrepreneuriat, à l'accompagnement des jeunes femmes et aux obstacles liés à la perception des métiers de l'énergie. BP avait également associé à cette édition Woodside Energy, Kosmos Energy et PETROSEN afin de mutualiser les expériences des acteurs présents dans l'industrie.



L'un des principaux défis soulevés concernait les préjugés entourant les métiers techniques, notamment l'ingénierie et les professions de techniciennes. Les organisateurs entendaient montrer que ces carrières étaient également accessibles aux femmes. La question de leur maintien dans les parcours professionnels avait aussi été évoquée, notamment entre 25 et 35 ans, une période souvent marquée par les contraintes liées au mariage et à la maternité. Une intervenante a notamment insisté sur la nécessité de réfléchir aux moyens d'accompagner les femmes durant cette étape de leur vie. Elle a relevé que, malgré leurs bons résultats au BFEM et au baccalauréat, leur présence diminuait à partir du niveau master. « On voit que les femmes à partir de 35 ans sont extrêmement performantes », a-t-elle fait remarquer.



Cette édition a également rendu hommage à Maïmouna Ndoye Seck, présentée comme une pionnière de l'ingénierie au Sénégal. Née en 1962 à Dakar-Plateau, elle avait réussi en 1982 le concours d'entrée de l'École polytechnique de Thiès. Elle était devenue la première femme admise dans cet établissement avant d'en sortir, en 1987, première femme diplômée et major de sa promotion en ingénierie de conception en génie mécanique.



Après un master en gestion et économie de l'énergie obtenu à Lausanne, elle avait commencé sa carrière à la Senelec, au département de la planification. Elle avait ensuite occupé les fonctions de conseillère technique du Premier ministre chargée de l'Énergie entre 2004 et 2006, puis dirigé la Commission de régulation du secteur de l'électricité à partir de mai 2012.



En septembre 2013, elle était devenue la première femme nommée ministre de l'Énergie au Sénégal. Elle avait par la suite dirigé le département de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables jusqu'en 2015, avant de prendre en charge le Tourisme et les Transports aériens, puis les Transports aériens et les infrastructures aéroportuaires jusqu'en 2019. Cet hommage visait à mettre en lumière un parcours illustrant les possibilités d'accès des femmes aux carrières d'ingénieures et aux plus hautes responsabilités du secteur énergétique.



Le forum s'était tenu dans un contexte marqué par le démarrage de la production gazière du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA) et de la production pétrolière de Sangomar. Ces nouvelles activités ouvraient, selon les organisateurs, des perspectives pour renforcer la contribution des femmes au développement énergétique du Sénégal, conformément à la vision de l'Agenda Sénégal 2050. À l'issue des travaux, Women in Energy 2026 ambitionnait de formuler des recommandations pour une meilleure intégration de la dimension genre dans les politiques, les programmes et les investissements énergétiques.



Les organisateurs souhaitaient également renforcer les collaborations entre les entreprises, les universités, les institutions publiques et les partenaires financiers, tout en favorisant la création de réseaux de mentorat durables entre les générations de femmes.

