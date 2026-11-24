Le plus grand feuilleton judiciaire du football africain a connu son épilogue devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Saisi par la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) à la suite de la finale chaotique de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 disputée le 18 janvier 2026 à Rabat, le tribunal de Lausanne a tranché en faveur des Lions de la Teranga.



Sur le terrain, le Sénégal s'était imposé 1-0 en prolongation après une fin de temps réglementaire électrique, marquée par le retrait temporaire des joueurs sénégalais vers les vestiaires durant trois minutes en signe de protestation contre un penalty accordé au Maroc à la 97e minute. Si le Jury Disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF) avait initialement validé le résultat sportif le 28 janvier, le Jury d'Appel de l'instance continentale avait retourné la situation le 17 mars 2026 en déclarant le Sénégal perdant par forfait (3-0) au profit du Maroc.



Pourquoi le TAS a-t-il désavoué la CAF et le Maroc au profit du Sénégal ?



Pour parvenir à son verdict, la Formation arbitrale du TAS (composée des professeurs Gérald Simon, Ulrich Haas et Luigi Fumagalli) a d'abord écarté l'ensemble des exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). « Les juges de Lausanne ont notamment rappelé que, selon leur jurisprudence constante et en l'absence de règle contraire explicite dans les statuts de la CAF, le simple dispositif d'une décision constitue un acte attaquable sans qu'il soit nécessaire d'attendre la notification des motifs», précise les motivations des juges. En outre, le TAS a «confirmé que le mémoire d'appel de la FSF avait été déposé dans les délais impartis, ouvrant la voie à un examen complet du litige sur le fond ».



Au cœur de l'argumentation du TAS figure la qualification juridique du litige et la souveraineté de l'arbitre sur le terrain. « Les arbitres ont établi que la décision du Jury d'Appel de la CAF n'était pas de nature disciplinaire (des sanctions individuelles ayant déjà été prononcées parallèlement contre le sélectionneur Pape Bouna Thiaw et ses joueurs) mais purement organisationnelle, visant à fixer l'issue sportive de la rencontre». Dès lors, le TAS s'est appuyé sur la célèbre doctrine du field of play (terrain de jeu) ainsi que sur la Loi 5 des Lois du Jeu de l'IFAB et l'article 23.10 des Règlements de la CAN, qui confèrent à l'arbitre central, M. Jean-Jacques Ngambo Ndala, «l'autorité exclusive pour juger de la suspension, de l'arrêt définitif ou de la reprise d'un match ».



Les articles 82 et 84 des règlements de la CAN



La Formation arbitrale a ainsi balayé l'interprétation littérale et automatique des articles 82 et 84 des Règlements de la CAN défendue par la partie marocaine et le Jury d'Appel de la CAF. Selon le TAS, l'application de l'article 82 «qui sanctionne d'un forfait toute équipe quittant le terrain sans autorisation n'est pas automatique et requiert une appréciation des faits par l'arbitre». En constatant «le retour rapide de l'équipe sénégalaise et la volonté commune des deux sélections de poursuivre la rencontre (le Maroc souhaitant alors exécuter son penalty), l'officiel a souverainement jugé que l'interruption n'était que temporaire et que les conditions d'un arrêt définitif n'étaient pas réunies».



Enfin, tirant les conséquences des arguments déjà évoqués, le TAS a estimé que la décision de l'arbitre de faire reprendre le jeu à la 109e minute «était parfaitement conforme à "l'esprit du jeu" et exempte de toute erreur de droit ou d'arbitraire».



Le Tribunal a même rappelé à l’ordre le Jury d’appel de la Confédération africaine de football : «Protégée par l'immunité du field of play, cette décision arbitrale ne pouvait être remise en cause a posteriori par les instances juridictionnelles de la CAF».