Guerre au Proche-Orient: deux casques bleus blessés dans le sud du Liban après des tirs israéliens

Ce qu'il faut retenir

► L’armée israélienne a lancé presque simultanément quatre attaques terrestres en différents points de la frontière avec le Liban dans l’objectif manifeste d’occuper huit collines. De la côte méditerranéenne aux contreforts du Golan occupé, elles surplombent le nord d’Israël ainsi qu'une partie du sud du Liban et donnent à leurs occupants un avantage certain.



► Les représailles d'Israël contre l'Iran après son attaque de missiles seront « létales, précises et surprenantes », a annoncé Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense mercredi soir dans une vidéo.



► Au moins 16 Palestiniens ont été tués dans le nord et le centre de la bande de Gaza dans des frappes israéliennes, notamment à Jabalia, mercredi, a rapporté l’agence de presse palestinienne Wafa. Les services de secours ont, eux, fait état de 18 morts dans la nuit de mardi à mercredi.



► Joe Biden, Kamala Harris et Benyamin Netanyahu ont échangé par téléphone mercredi concernant la situation très tendue avec l'Iran, qui menace d'une guerre plus vaste, et sur le conflit en cours avec le Liban. Le président américain a demandé à Netanyahu de « réduire au maximum l'impact sur les civils » au Liban, en particulier à Beyrouth, tout en « affirmant le droit d'Israël à protéger ses citoyens du Hezbollah ».





La Finul accuse l'armée israélienne d'avoir visé son QG dans le sud du Liban, blessant deux casques bleus



La force de l'ONU (Finul) déployée entre le Liban et Israël a indiqué jeudi qu'un « char israélien » avait tiré sur son QG dans le sud du Liban, blessant deux casques bleus. La Force intérimaire des Nations unies au Liban, dont 10 000 soldats sont déployés dans le sud, appelle depuis le début de l'escalade entre l'armée israélienne et le Hezbollah à l'arrêt des hostilités. « Ce matin, deux casques bleus ont été blessés après qu'un char Merkava de l'armée israélienne a tiré sur une tour d'observation du QG de la Finul à Ras al-Naqoura, la touchant directement et provoquant la chute » de deux casques bleus, indique la Finul dans un communiqué.



« Les soldats israéliens ont également tiré sur une position de l'ONU à Ras al-Naqoura, touchant l'entrée du bunker où des Casques bleus avaient trouvé abri et endommageant des véhicules et des systèmes de communication », poursuit le texte. Mercredi, « des soldats israéliens ont délibérément tiré sur les caméras de la position, les mettant hors d'usage et ont également tiré délibérément sur une position où des réunions tripartites se tenaient régulièrement avant que ce conflit n'éclate », selon la même source. Jeudi matin, le Hezbollah avait affirmé avoir « détruit un char israélien qui avançait » vers Ras al-Naqoura. Il a ensuite indiqué avoir « visé des troupes israéliennes qui tentaient d'évacuer des soldats blessés de Ras al-Naqoura avec des salves de roquettes », provoquant ainsi de nouvelles pertes.



Deux soldats de la Finul blessés dans le sud du Liban



La force de maintien de la paix de l'ONU au Liban a déclaré jeudi que deux de ses membres avaient été blessés lorsque ses positions ont été la cible de tirs dans le sud du pays, où Israël et le Hezbollah s'affrontent. « Trois positions ont été touchées par des tirs et deux soldats de la paix ont été blessés », a déclaré une porte-parole de la Finul, après que l'agence de presse officielle libanaise ANI a indiqué qu'une tour de guet de la force de maintien de la paix avait été touchée dans la région de Ras Naqoura.



Un Israélo-Américain arrêté et expulsé du Liban



Un homme possédant la double nationalité américaine et israélienne a été arrêté dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, et expulsé, ont indiqué jeudi à l'AFP deux responsables judiciaire et de sécurité libanais. « Joshua Samuel, un journaliste américano-israélien a été arrêté le 5 octobre et expulsé le lendemain », a précisé le responsable judiciaire qui a requis l'anonymat. Pays voisins, le Liban et Israël sont techniquement en état de guerre et l'entrée d'Israéliens dans le pays est interdite. La loi libanaise interdit en outre tout contact avec Israël, un crime passible de prison.



Selon un responsable de la sécurité qui a également requis l'anonymat, « Joshua Samuel Tartakovsky, détenteur de passeports américain et israélien », a été arrêté dans la banlieue sud de Beyrouth par le Hezbollah qui l'a remis aux services de renseignement de l'armée libanaise. L'homme s'était rendu dans ce bastion de la formation pro-iranienne, pilonné par l'aviation israélienne, se présentant comme un « partisan du Hezbollah et de Gaza », a ajouté la source.



Il a affirmé vouloir informer le Hezbollah « des tactiques de l'armée israélienne », selon la source qui a indiqué qu'il n'était pas journaliste. Contactée par l'AFP, l'ambassade américaine au Liban a répondu « être au courant de l'arrestation » et ne pas avoir « d'autres informations à fournir ».



Le chef de la diplomatie iranienne au Qatar sur fond de menaces israéliennes contre Téhéran



Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a rencontré jeudi à Doha son homologue qatari, a indiqué son porte-parole, sur fond de menaces israéliennes contre Téhéran. Le Qatar joue un rôle de médiateur, avec les États-Unis et l'Égypte, dans le conflit entre Israël et le Hamas palestinien à Gaza, et a récemment plaidé pour un arrêt des violences au Liban, où l'armée israélienne multiplie ses opérations visant le Hezbollah, allié du Hamas et de l'Iran. « D'importantes consultations ont eu lieu entre M. Araghchi et le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, sur la situation générale dans la région et nos relations bilatérales », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, sur son compte X.



« Il est de la responsabilité de tous les Etats de maximiser leurs efforts pour protéger notre région contre une catastrophe, en mettant fin au génocide à Gaza et à l'agression contre le Liban », a-t-il écrit après la rencontre. Les entretiens du diplomate iranien avec les responsables qataris portent sur la situation à Gaza et au Liban, et sur les efforts de désescalade dans la région, a indiqué pour sa part une source proche des discussions, s'exprimant sous couvert d'anonymat.



Des soldats israéliens ont tiré sur trois positions occupées par la Finul au Liban



Des soldats israéliens ont tiré jeudi sur trois positions occupées par la Finul dans le sud du Liban, selon Reuters qui cite une source onusienne. Le quartier général de la Finul dans la ville de Naqoura a notamment été visé. La Force intérimaire des Nations unies (Finul), créée en 1978 par le Conseil de sécurité de l’Onu, a quelque 10 000 casques bleus déployés dans le sud du Liban.



Un nouveau bilan fait état de 28 morts dans une frappe israélienne sur une école abrittant des déplacés à Deir al-Balah



Le Croissant-Rouge palestinien a annoncé avoir recensé jeudi 28 morts à la suite d'une frappe israélienne sur une école de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. « Nos équipes se sont occupées de 28 morts et 54 blessés à la suite du ciblage par l'armée d'occupation israélienne de l'école Rafidah, attenante à notre siège à Deir el-Balah », indique un communiqué du Croissant-Rouge. L'armée israélienne a annoncé de son côté avoir mené une frappe aérienne « précise » sur des « terroristes [...] dans un poste de commandement [...] installé dans des bâtiments ayant servi auparavant » d'école.



Le ministère de la santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 42 065 morts à Gaza



Le ministère de la santé du gouvernement du Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza, a annoncé jeudi un nouveau bilan de 42 065 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël il y a plus d’un an. Au moins 55 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, a-t-il fait savoir dans un communiqué, ajoutant que 97 886 personnes avaient été blessées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023.



Au moins seize Palestiniens tués lors d'un raid israélien à Deir al-Balah



Au moins 16 Palestiniens ont été tués et plusieurs dizaines d'autres blessés par une frappe aérienne israélienne sur une école abritant des déplacés à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, ont déclaré jeudi à Reuters des sources médicales sur place. Sur X, le Croissant Rouge palestinien fait lui état de 28 « martyrs » et une cinquantaine de blessés.



Le Hezbollah dit avoir « détruit un char » israélien qui avançait vers le sud du Liban



Le Hezbollah libanais a affirmé jeudi avoir « détruit un char israélien qui avançait » vers la localité de Ras Naqoura, sur la frontière, alors que l'armée israélienne dit déployer de nouvelles troupes dans le sud du Liban. Le mouvement pro-iranien assure avoir fait des victimes parmi les troupes israéliennes. Israël et le Hezbollah sont désormais en guerre ouverte après un an de tirs transfrontaliers.



En Suède, une entreprise de défense israélienne visée par des tirs



Une entreprise de défense israélienne, Elbit Systems, a été visée par des tirs jeudi matin dans le sud-ouest de la Suède, sans faire de blessé, ont indiqué la police et des médias suédois. « Nous avons reçu l'alerte ce matin, vers 09h30, concernant des coups de feu contre une entité israélienne à Kallebäck, dans la région de Göteborg », a précisé Fredrik Svedemyr, porte-parole de la police. Un adolescent de moins de 15 ans a été arrêté, selon le quotidien Aftonbladet.



Une nouvelle route reliant la Syrie au Liban touchée par une frappe isralienne



Une frappe israélienne a visé jeudi matin une nouvelle route reliant la Syrie au Liban, dans le cadre des tentatives israéliennes de couper les routes d'approvisionnement du Hezbollah libanais, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), sans faire état de victime. Israël a intensifié ses raids sur la Syrie en même temps que son escalade au Liban, où il mène depuis plus de deux semaines des frappes intensives sur les bastions du Hezbollah pro-iranien dont il a tué le chef. « L'aviation israélienne a mené une frappe qui a visé la route reliant la Syrie au Liban dans la région de Qoussair », dans le centre de la Syrie, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).



L'agence nationale d'information (ANI), l'agence officielle libanaise, a de son côté rapporté qu'un « drone ennemi a mené des frappes sur la frontière entre le Liban et la Syrie ». « C'est la deuxième fois que cette région est visée, après une première frappe le 5 octobre », a précisé l'ONG basée au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie.



Un navire endommagé par une attaque au large du Yémen



Un navire commercial a été endommagé jeudi par un « projectile » au large du port d'Hodeida, contrôlé par les rebelles houthis, dans l'ouest du Yémen, a annoncé l'agence de sécurité maritime britannique (UKMTO), précisant qu'il n'y avait pas de victimes. L'agence n'a pas indiqué qui était derrière l'attaque mais les Houthis revendiquent régulièrement des tirs vers des navires qu'ils estiment liés à Israël en mer Rouge et dans le Golfe d'Aden.