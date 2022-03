Guerre en Ukraine : Emile Bakhoum annonce le paiement par anticipation des bourses et aides d’Etat

«Les étudiants sénégalais à l'étranger (hors-France) qui bénéficient d'une allocation du gouvernement du Sénégal sont payés comme suit : le premier trimestre concerne les mois d’octobre, novembre et décembre ; le deuxième trimestre les mois de janvier, février et mars; et le troisième les mois d’avril, mai, juin pour les bénéficiaires d'une aide d'état et pour les allocataires d’une bourse les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre », a précisé d’entrée Emilie Bakhoum.



En raison de la crise ukrainienne, «le Service de gestion des étudiants sénégalais à l’étranger (Sgee), a décidé de procéder, par anticipation, au paiement des bourses et aides d'Etat aux bénéficiaires concernés », a-t-il annoncé. Ainsi, «le 25 février dernier, les virements qui étaient prévus pour le 1er avril 2022 ont été effectués et ce, pour le reste de l'année. Certains étudiants ont confirmé la réception de leurs allocations », a-t-il renseigné. En Ukraine, «il n'y a pas d'étudiant boursier du gouvernement du Sénégal. Nous avons toutefois pris contact avec le président de l'association des étudiants sénégalais en Ukraine pour prendre des nouvelles et échanger avec lui sur les mesures à prendre », précise Emile Bakhoum tout en indiquant : «Il arrive souvent que le Sgee décide d'effectuer des paiements dits exceptionnels si les circonstances l'exigent afin de soulager nos allocataires ».

