Lutte contre le paludisme à Kolda : 1000 moustiquaires imprégnées distribuées aux populations vulnérables

Une importante opération de distribution de moustiquaires imprégnées a été lancée ce 15 août à l’école Ousmane Senghor, dans le cadre de l’initiative « Kolda solidaire ». Au total, 1 000 moustiquaires sont mises à la disposition des populations, dont 400 destinées aux écoles coraniques (Daaras), au Village de reclassement social (VRS) et aux pensionnaires de la Maison d’arrêt et de correction.

Les 600 moustiquaires restantes seront distribuées à des familles vulnérables de la commune. L’initiative est portée par Mamadou Mounirou Diallo, chargé de missions à la Présidence de la République, qui entend ainsi contribuer au renforcement de la lutte contre le paludisme dans la zone sud du pays.

Cette campagne intervient dans un contexte marqué par une recrudescence des cas de paludisme en cette période hivernale. Pour le donateur, la priorité est de permettre aux personnes les plus exposées de disposer d’un moyen efficace de prévention contre la maladie.

Lors de la cérémonie de lancement, Mamadou Mounirou Diallo a insisté sur la nécessité de veiller à ce que les moustiquaires distribuées parviennent effectivement aux véritables ayants droit, notamment les personnes vulnérables, afin qu’elles puissent se protéger contre les piqûres de moustiques.

Le geste a été salué par les bénéficiaires. Le délégué du quartier de Sikilo, Yoro Marena, ainsi que Mme Mame Astou Barry, qui s’exprimait au nom des bénéficiaires, ont exprimé leur satisfaction, estimant que cette distribution répond à un besoin réel des populations en cette période de saison des pluies.

Les bénéficiaires ont toutefois lancé un appel à la responsabilité. Ils ont insisté pour que les moustiquaires reçues soient exclusivement utilisées pour la protection des personnes et ne servent ni à protéger des jardins maraîchers ni à être revendues.

À travers « Kolda solidaire », l' initiateur et ses partenaires entendent ainsi renforcer la solidarité envers les couches vulnérables tout en accompagnant les efforts de prévention contre le paludisme dans la région.