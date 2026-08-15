Hausse des prix du carburant : Momath Cissé appelle à éviter toute répercussion sur les tarifs de transport

La hausse des prix de l’essence et du gazole au Sénégal ne devrait pas entraîner une augmentation des tarifs de transport des personnes et des marchandises. C’est la mise en garde lancée par le vice-président de l’ASCOSEN, Momath Cissé, qui appelle les usagers à la vigilance et à dénoncer toute tentative de majoration des tarifs.



Intervenant sur iRadio, Momath Cissé a confirmé le réajustement des prix des carburants. « Il y a une hausse, ce qui a été baissé a été augmenté, je veux dire sur l’essence et sur le gazole, et le gaz butane, le prix n’a pas changé », a-t-il déclaré.



Selon lui, cette augmentation était prévisible dans un contexte marqué par la flambée mondiale des cours du pétrole. Il évoque notamment la durée de la guerre en Ukraine et les tensions persistantes au Moyen-Orient, qui ont contribué à maintenir les prix du pétrole à des niveaux élevés.



Mais pour le vice-président de l’ASCOSEN, l’enjeu principal réside désormais dans l’absence de répercussion de cette hausse sur les tarifs de transport. Il demande aux organisations syndicales de transporteurs de veiller à ce qu’aucune augmentation ne soit appliquée au transport des personnes ou des marchandises.



« Tant qu’il n’y a pas de répercussion sur la marchandise ou sur les personnes transportées, il n’y a pas d’inflation ou de prix élevés de marchandises ou de personnes », a-t-il souligné.

Momath Cissé invite ainsi les usagers à rester attentifs et à signaler aux autorités tout chauffeur qui tenterait d’augmenter illégalement les tarifs. Il estime que l’État, les usagers et les syndicats de transporteurs doivent conjuguer leurs efforts pour empêcher que la hausse du carburant ne se traduise par une augmentation généralisée du coût du transport et des marchandises.



« L’État et les usagers du transport et les syndicalistes doivent veiller à ce qu’il n’y ait pas de répercussion sur les marchandises ou les personnes transportées », a-t-il insisté.