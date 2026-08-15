Afrobasket U18 masculin : Le Sénégal domine le Mali et décroche son billet pour la finale et le Mondial U19

Le Sénégal s’est qualifié pour la finale de l’AfroBasket U18, ce samedi 15 août à Treichville, en Côte d’Ivoire, après sa victoire face au Mali (55-51) en demi-finale.
Grâce à ce succès, les Lionceaux décrochent également leur qualification pour la Coupe du monde U19, prévue en 2027.
En finale, le Sénégal affrontera ce dimanche 16 août à 20h00 GMT le vainqueur de l’autre demi-finale entre la Côte d’Ivoire et le Nigeria.
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