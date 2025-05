Guerre en Ukraine: Moscou déclare avoir descendu 112 drones ukrainiens, huit blessés

Depuis 17h TU le jeudi 22 mai, « les systèmes de défense antiaérienne ont détruit et intercepté 112 drones aériens ukrainiens », dont vingt-quatre volaient vers Moscou, a signalé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Dans la région de Lipetsk, à environ 450 km au sud-est de Moscou, l'écrasement d'un drone dans une zone industrielle de la ville de Ielets a provoqué un incendie faisant huit blessés, a précisé pour sa part le gouverneur régional, Igor Artamonov, sur Telegram.

Intensification des attaques

Russie et Ukraine s'affrontent à coups de drones explosifs de manière quasi-quotidienne depuis que Moscou a lancé une offensive contre son voisin ukrainien il y a plus de trois ans. Depuis le mercredi 21 mai, ces attaques se sont intensifiées des deux côtés, les drones ukrainiens ciblant notamment la capitale russe, rarement visée jusqu'ici, et paralysant à plusieurs reprises le fonctionnement de ses aéroports.

Un cinquième de l'Ukraine occupé

Le président russe, Vladimir Poutine, a de facto rejeté jusqu'à présent les appels de Kiev, Washington et des Européens à un cessez-le-feu durable. La Russie, dont l'armée avait un temps été repoussée mais tend depuis l'année passée à gagner du terrain, contrôle aujourd'hui environ un cinquième de l'Ukraine, y compris la péninsule de Crimée annexée dès 2014. Le bilan se chiffre au moins en dizaines de milliers de morts, et les combats ont forcé des millions d'Ukrainiens à fuir des villes et villages de l'est et du sud du pays.

