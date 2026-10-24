Guerre numérique et IA militaire : l’ONU face au défi de la guerre du futur

Au cœur des délibérations de la Première Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, la cybersécurité et l’intelligence artificielle militaire ont ravivé les clivages géopolitiques autour du comportement responsable des États dans le numérique.



Présidé par la Salvadorienne Egriselda López, le Mécanisme mondial adopté en 2025 vise à établir un cadre structuré autour de cinq piliers majeurs, incluant la prévention des menaces, le droit international et le renforcement des capacités.



Cependant, les débats ont rapidement tourné à l'affrontement diplomatique autour d'un projet de résolution déposé par la Russie, privilégiant un traité juridiquement contraignant axé sur la souveraineté nationale.



Ce texte a suscité une vive opposition de la France, qui a dénoncé des agissements « incompatibles avec les principes qu’elle prône dans cette enceinte », tandis que l’Ukraine accusait Moscou de vouloir contrôler ou paralyser le dispositif : « Incapable de contrôler le Mécanisme de l’intérieur, la Russie le fait de l’extérieur ».



Face à ces vives attaques soutenues par l'Australie mais tempérées par l'Iran, la délégation russe a balayé des accusations jugées « sans fondement », affirmant proposer un texte au libellé « neutre sur le fond » et fidèle aux travaux antérieurs des Nations Unies.



En parallèle, l'intégration rapide de l'IA dans les systèmes d'armement et la recherche d'un cadre légal adapté ont dominé les échanges, l'Union européenne et le Mouvement des non-alignés insistant sur le maintien absolu d'un contrôle humain.



Le Pakistan a souligné l'urgence de la situation en rappelant que l'IA est déjà utilisée sur les théâtres d'opérations pour l'identification de cibles, avertissant que « sans contrôle humain, cette technologie risque d’exacerber des problèmes déjà difficiles ».



Bien que les États-Unis jugent que l'ONU n'est pas le cadre approprié pour débattre de la « superintelligence dans le domaine militaire », les pays partisans d'une régulation internationale ont d'ores et déjà donné rendez-vous à la communauté internationale lors du Sommet sur l'IA responsable dans le domaine militaire prévu à Nairobi en avril prochain.